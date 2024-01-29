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Лихачёв анонсировал переговоры о ядерной безопасности с МАГАТЭ

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На переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут обсуждаться вопросы ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
Лихачёв анонсировал переговоры о ядерной безопасности с МАГАТЭ
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

«Самая широкая (повестка. — RT) — от практических вопросов участия России в МАГАТЭ до серьёзных вопросов ядерной безопасности в целом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лихачёва, Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС в рамках визита и возглавить очередную ротацию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Россию в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и Гросси не планируется.

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