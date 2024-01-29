Лихачёв анонсировал переговоры о ядерной безопасности с МАГАТЭ
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«Самая широкая (повестка. — RT) — от практических вопросов участия России в МАГАТЭ до серьёзных вопросов ядерной безопасности в целом», — цитирует его РИА Новости.
По словам Лихачёва, Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС в рамках визита и возглавить очередную ротацию.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Россию в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и Гросси не планируется.