Лихачёв анонсировал переговоры о ядерной безопасности с МАГАТЭ

На переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут обсуждаться вопросы ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«Самая широкая (повестка. — RT) — от практических вопросов участия России в МАГАТЭ до серьёзных вопросов ядерной безопасности в целом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лихачёва, Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС в рамках визита и возглавить очередную ротацию.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подтвердила намерение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси посетить Россию в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и Гросси не планируется.