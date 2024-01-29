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СК: в Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за громкой музыки

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Мордовия заявило, что суд принял решение арестовать жителя Саранска, который подозревается в убийстве двух мужчин из-за того, что они слишком громко включали автомагнитолу.
СК: в Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за громкой музыки
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня, 29 января, судом удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела по Ленинскому району города Саранска СУ СК России по Республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему горожанину», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, ночью 27 января на улице подозреваемый нанёс колото-резаные удары двум 28-летним мужчинам, в результате чего они скончались.

Как пишет РИА Новости, следователи полагают, что причиной убийства стала ссора, возникшая из-за того, что мужчины громко слушали музыку в машине, чем вызвали агрессию подозреваемого.

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