СК: в Саранске арестовали подозреваемого в двойном убийстве из-за громкой музыки
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Сегодня, 29 января, судом удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела по Ленинскому району города Саранска СУ СК России по Республике Мордовия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему горожанину», — отмечается в заявлении.
По данным следствия, ночью 27 января на улице подозреваемый нанёс колото-резаные удары двум 28-летним мужчинам, в результате чего они скончались.
Как пишет РИА Новости, следователи полагают, что причиной убийства стала ссора, возникшая из-за того, что мужчины громко слушали музыку в машине, чем вызвали агрессию подозреваемого.