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Глава СЖР Соловьёв рассказал, что грозит напавшим на сотрудников «Известий»

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Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв, комментируя нападение на сотрудников «Известий», заявил, что журналисты при исполнении профессиональных обязанностей лучше защищены законом, чем обычные граждане.
Глава СЖР Соловьёв рассказал, что грозит напавшим на сотрудников «Известий»
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в данной ситуации просматривается статья 144 УК РФ — воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, по которой, если напасть на него физически, можно получить тюремный срок до шести лет.

«Я надеюсь, что те, кто напали на журналистов, именно по этой статье и пойдут», — отметил Соловьёв.

Он добавил, что журналисты при исполнении своих обязанностей гораздо лучше защищены законом, чем обычные граждане.

Ранее стало известно, что на журналистов «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой в Подмосковье. При этом журналист Наталия Графчикова получила множественные ушибы.

Следователи возбудили уголовное дело.

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