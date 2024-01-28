Глава СЖР Соловьёв рассказал, что грозит напавшим на сотрудников «Известий»
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в данной ситуации просматривается статья 144 УК РФ — воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, по которой, если напасть на него физически, можно получить тюремный срок до шести лет.
«Я надеюсь, что те, кто напали на журналистов, именно по этой статье и пойдут», — отметил Соловьёв.
Он добавил, что журналисты при исполнении своих обязанностей гораздо лучше защищены законом, чем обычные граждане.
Ранее стало известно, что на журналистов «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой в Подмосковье. При этом журналист Наталия Графчикова получила множественные ушибы.
Следователи возбудили уголовное дело.