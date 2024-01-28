Мединский отметил вклад ВСК Минобороны России в создание мемориала в Гатчине

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский отметил вклад специалистов военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России в создание мемориала в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда «В память о мирных жителях СССР — жертвах немецко-фашистских захватчиков» в Гатчине Ленинградской области.

«За 11 месяцев мемориал был создан, строительные работы вела военно-строительная компания Министерства обороны России. Великолепно отработали. Очень быстро, чётко и качественно», — заявил он.

Уточняется, что общая площадь мемориала — 120 тыс. кв. м. На кургане выполнена композиция — скорбная фигура Родины-матери, обнимающей своих детей, высотой 47 м.

Как сказал руководитель проекта военно-строительного комплекса Дмитрий Деев, военные строители работали в экстремальных условиях в 30-градусные морозы.

«Трудились круглосуточно, без выходных. Сделали фундаменты, подъездную дорогу и пешеходные дорожки, обустроили курган, проложили инженерные сети, провели благоустройство территории. Мы понимали значимость проекта и все работы выполнили точно в срок», — отметил он.

Ранее RT вместе с Росархивом к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда показал самые важные документы того периода.