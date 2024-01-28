Мединский отметил вклад ВСК Минобороны России в создание мемориала в Гатчине
- РИА Новости
«За 11 месяцев мемориал был создан, строительные работы вела военно-строительная компания Министерства обороны России. Великолепно отработали. Очень быстро, чётко и качественно», — заявил он.
Уточняется, что общая площадь мемориала — 120 тыс. кв. м. На кургане выполнена композиция — скорбная фигура Родины-матери, обнимающей своих детей, высотой 47 м.
Как сказал руководитель проекта военно-строительного комплекса Дмитрий Деев, военные строители работали в экстремальных условиях в 30-градусные морозы.
«Трудились круглосуточно, без выходных. Сделали фундаменты, подъездную дорогу и пешеходные дорожки, обустроили курган, проложили инженерные сети, провели благоустройство территории. Мы понимали значимость проекта и все работы выполнили точно в срок», — отметил он.
Ранее RT вместе с Росархивом к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда показал самые важные документы того периода.