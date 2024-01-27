В Ленинградском зоопарке рассказали, как помогали животным выжить в дни блокады

Несмотря на тяжёлые условия фашистской блокады Ленинграда, сотрудники городского зоосада продолжали ухаживать за животными и спасали тех, кто остался, рассказала RT методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Елена Попова в 80-ю годовщину освобождения города.

Стандартные корма работники заменили овощами, выращенными на огородах, а хищников кормили старыми шкурками животных, которые набивали растительной смесью, отметила собеседница.

В первых двух бомбёжках погибли сразу 70 животных, в том числе слониха Бетти, любимица ленинградцев. После этого парк не работал, но летом 1942 года вновь открылся: там появился театр зверей для раненых и детей.

Пережившая фашистскую блокаду Ленинграда Доротея Палей накануне 80-й годовщины полного освобождения города рассказала RT о тех событиях.