В Ленинградском зоопарке рассказали, как помогали животным выжить в дни блокады
Стандартные корма работники заменили овощами, выращенными на огородах, а хищников кормили старыми шкурками животных, которые набивали растительной смесью, отметила собеседница.
В первых двух бомбёжках погибли сразу 70 животных, в том числе слониха Бетти, любимица ленинградцев. После этого парк не работал, но летом 1942 года вновь открылся: там появился театр зверей для раненых и детей.
Пережившая фашистскую блокаду Ленинграда Доротея Палей накануне 80-й годовщины полного освобождения города рассказала RT о тех событиях.