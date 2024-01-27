RT в Telegram
Подпишись

В Ленинградском зоопарке рассказали, как помогали животным выжить в дни блокады

Короткая ссылка
Несмотря на тяжёлые условия фашистской блокады Ленинграда, сотрудники городского зоосада продолжали ухаживать за животными и спасали тех, кто остался, рассказала RT методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Елена Попова в 80-ю годовщину освобождения города.

Стандартные корма работники заменили овощами, выращенными на огородах, а хищников кормили старыми шкурками животных, которые набивали растительной смесью, отметила собеседница.

В первых двух бомбёжках погибли сразу 70 животных, в том числе слониха Бетти, любимица ленинградцев. После этого парк не работал, но летом 1942 года вновь открылся: там появился театр зверей для раненых и детей.

Пережившая фашистскую блокаду Ленинграда Доротея Палей накануне 80-й годовщины полного освобождения города рассказала RT о тех событиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить