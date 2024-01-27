Кардиолог Закиев предостерёг от необоснованного употребления аспирина

Кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев рассказал о противопоказаниях к употреблению аспирина, который могут назначать для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

«Он и другие антиагреганты (группа препаратов, препятствующих тромбообразованию) противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях. Иногда аспирин противопоказан также при синяках и носовых кровотечениях, однако в этом случае важно оценить их значимость», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Закиева, назначать аспирин может только врач, причём он должен объяснить пациенту пользу и риск.

К побочным реакциям относятся изжога, боль в области желудка, кровотечения.

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