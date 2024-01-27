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«Ъ»: в России подержанные машины стали покупать в кредит вдвое чаще

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В России подержанные автомобили стали покупать в кредит в два раза чаще, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания,  в 2023 году доля кредитов, выданных на покупку автомобиля на вторичном рынке, выросла в два раза, достигнув 15%.

Как утверждается, всего на эти цели банки выдали почти 890 млрд рублей.

По словам аналитиков, доля выданных кредитов на подержанные машины в будущем будет постепенно снижаться. По их прогнозам, этому поспособствует насыщение рынка новыми машинами и доступными предложениями. 

Ранее эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития директор ГК «Орехово-АвтоЦентр» Илья Титов заявил, что продажи китайских автомобилей в дилерских центрах России упали на 60% с октября.

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