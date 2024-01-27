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Правительство России одобрило новые нормы признания иностранных документов

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Правительство одобрило изменения, касающиеся легализации российских и иностранных документов, информирует пресс-служба российского кабмина.
Правительство России одобрило новые нормы признания иностранных документов
  • РИА Новости

«Правительство одобрило изменения, касающиеся легализации российских и иностранных документов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об изменениях в законодательстве, которые позволят подтвердить подлинность полученных за границей документов не только в московских отделениях, но и почти в 40 региональных центрах, где есть территориальные подразделения Министерства иностранных дел России.

По данным пресс-службы, к таким документам относятся в том числе дипломы, свидетельства о браке и рождении детей.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2025 года.

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