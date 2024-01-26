Медосвидетельствование для желающих добровольно служить по контракту упростили
- РИА Новости
Об этом говорится в документе кабмина.
Упрощённый порядок предполагает одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного.
«Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов», — говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне боевых действий в настоящий момент находятся свыше 600 тыс. человек.