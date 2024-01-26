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Медосвидетельствование для желающих добровольно служить по контракту упростили

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Правительство России упростило порядок медосвидетельствования для добровольно желающих служить по контракту.
Медосвидетельствование для желающих добровольно служить по контракту упростили
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе кабмина.

Упрощённый порядок предполагает одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного.

«Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в зоне боевых действий в настоящий момент находятся свыше 600 тыс. человек.

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