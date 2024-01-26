У стен Музея Победы прошла акция «Искра надежды»

У стен Музея Победы в Москве прошла акция «Искра надежды», приуроченная к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом сообщает «Победа.РФ».

В акции приняли участие около 2000 человек, в том числе участники движения «Волонтёры Победы», представители «Бессмертного полка», студенты, курсанты, военнослужащие Росгвардии, Семёновского полка, активисты молодёжных организаций.

Сначала состоялась минута молчания. Затем собравшиеся зажгли бенгальские огни. Также прозвучала «Ленинградская» симфония № 7 Дмитрия Шостаковича.

«Эти искры должны напомнить современникам о подвиге героев Великой Отечественной войны и их примером воодушевить воинов в наше время», — заявили в музее.

Акцию поддержали и в филиалах музея. Например, у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату около 100 человек зажгли бенгальские огни.

Проект запустили 15 января. К онлайн-флешмобу присоединились более 280 партнёров Музея Победы. Акцию поддержали люди разных возрастов и профессий, включая российских космонавтов, находящихся на борту МКС.