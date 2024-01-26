«Учитель года Ямала» Наговицына рассказала о необходимых качествах для педагога
«Самое главное качество для педагога, на мой взгляд, иметь большое сердце. Это постоянное напряжение всех сил. Современный учитель всегда идёт в ногу со временем, он не просто даёт готовые знания. Это спутник, это поддержка для ребёнка», — заявила она в беседе с «Ямал 1».
По её словам, учителем станет только тонко чувствующий, глубоко образованный и культурный человек.
«Становясь учителем, надо быть готовым к тому, что свободное время порой приходится уделять работе, а не дому и семье», — добавила Наговицына.
Ранее кандидат психологических наук преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.