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«Учитель года Ямала» Наговицына рассказала о необходимых качествах для педагога

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Преподаватель русского языка и литературы из Приуральского района, обладатель звания «Учитель года Ямала» Мария Наговицына рассказала, какие качества нужны педагогу.

«Самое главное качество для педагога, на мой взгляд, иметь большое сердце. Это постоянное напряжение всех сил. Современный учитель всегда идёт в ногу со временем, он не просто даёт готовые знания. Это спутник, это поддержка для ребёнка», — заявила она в беседе с «Ямал 1».

По её словам, учителем станет только тонко чувствующий, глубоко образованный и культурный человек.

«Становясь учителем, надо быть готовым к тому, что свободное время порой приходится уделять работе, а не дому и семье», — добавила Наговицына.

Ранее кандидат психологических наук преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.

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