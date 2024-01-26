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В Москве выделили 5,8 га для строительства в рамках реализации МаИП в 2023 году

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В Москве выделили около 5,8 га в Западном административном округе для строительства в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в 2023 году, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве выделили 5,8 га для строительства в рамках реализации МаИП в 2023 году

Об этом сообщает НСН.

«В 2023 году город заключил семь договоров аренды земельных участков площадью около 5,8 га на западе столицы», — рассказал чиновник.

По его словам, планируется построить коммерческие и социальные комплексы. Общая площадь зданий составит около 88 тыс. кв. м.

Статус МаИП могут получить объекты, которые направлены на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, рост инвестиций в столичную экономику.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы введут два корпуса в рамках программы реновации.

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