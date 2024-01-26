В Москве выделили 5,8 га для строительства в рамках реализации МаИП в 2023 году
Об этом сообщает НСН.
«В 2023 году город заключил семь договоров аренды земельных участков площадью около 5,8 га на западе столицы», — рассказал чиновник.
По его словам, планируется построить коммерческие и социальные комплексы. Общая площадь зданий составит около 88 тыс. кв. м.
Статус МаИП могут получить объекты, которые направлены на развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, рост инвестиций в столичную экономику.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы введут два корпуса в рамках программы реновации.