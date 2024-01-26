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В Тверской области провели более 400 экскурсий по Калининской АЭС в 2023 году

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В Тверской области экскурсии по объектам Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») посетили более 6 тыс. человек в 2023 году, почти на 40% больше, чем годом ранее.
В Тверской области провели более 400 экскурсий по Калининской АЭС в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

В течение года было организовано около 400 групповых экскурсий, пишет tverigrad.ru.

«Спрос на такие экскурсии с каждым годом растёт, демонстрируя повышение интереса к промышленному туризму и профориентационным мероприятиям», — прокомментировала начальник управления коммуникаций Калининской АЭС Светлана Южакова.

По её словам, посещение АЭС даёт представление о работе энергосистемы страны, экологических аспектах производства атомной электроэнергии, а также о профессиях, востребованных в ядерной энергетике.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщал, что проект «Открой#Моспром» посетили около 15 млн человек за пять лет.

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