В Тверской области провели более 400 экскурсий по Калининской АЭС в 2023 году
- РИА Новости
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В течение года было организовано около 400 групповых экскурсий, пишет tverigrad.ru.
«Спрос на такие экскурсии с каждым годом растёт, демонстрируя повышение интереса к промышленному туризму и профориентационным мероприятиям», — прокомментировала начальник управления коммуникаций Калининской АЭС Светлана Южакова.
По её словам, посещение АЭС даёт представление о работе энергосистемы страны, экологических аспектах производства атомной электроэнергии, а также о профессиях, востребованных в ядерной энергетике.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщал, что проект «Открой#Моспром» посетили около 15 млн человек за пять лет.