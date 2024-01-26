Школьники Москвы и Петербурга на телемосте обсудят тему блокады Ленинграда

Учащиеся московских и петербургских школ обсудят историческую тему снятия блокады Ленинграда в формате телемоста. Он пройдёт в субботу, 27 января.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

После телемоста запустят трансляцию спектакля «Ленинградский щелкунчик». Эта постановка основана на реальных событиях и повествует о судьбе присланных в 1943 году в окружённый фашистами Ленинград кошек, которые спасли жителей города от опасных заболеваний, вызванных нашествием крыс.

Ранее сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.