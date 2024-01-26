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Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения школьника в Тюмени

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения подростка в Тюмени.
Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения школьника в Тюмени
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Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

О произошедшем следователям рассказала мать пострадавшего.

«В январе 2024 года возле школы мальчик повалил её 12-летнего сына на асфальт и нанёс несколько ударов кулаками по голове. У пострадавшего диагностированы ушибы, малолетний до настоящего времени находится на амбулаторном лечении», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Перми организовали проверку по факту нападения школьника с ножом на одноклассника.

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