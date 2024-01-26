Юрист Гаврюшкин разъяснил требования к испытательному сроку

Председатель комитета по интеллектуальной собственности общественной организации «Опора России», юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, сколько должен длиться испытательный срок при трудоустройстве и для кого он вообще не предусмотрен.

Длительность испытательного срока установлена законом и зависит от занимаемой должности и времени, на которое нанимают работника, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Так, для руководителей, главных бухгалтеров и иных заместителей он длится не более шести месяцев. Для остальных работников — до трёх месяцев. Для сотрудников, нанимаемых на срок до полугода, — не более двух недель.

Также специалист отметил, что есть категории граждан, которые могут устроиться на работу без испытательного срока.

«Например, если соискатель — это выпускник вуза или колледжа, который приступает к работе впервые в течение года после завершения обучения. Также испытания не назначаются беременным и матерям детей до полутора лет, сотрудникам до 18 лет, соискателям, которых берут на работу меньше чем на два месяца», — сказал Гаврюшкин.

Ранее HR-эксперт, карьерный консультант, автор «МЕТОД расширения» Мария Консманова дала рекомендации, как себя вести на собеседовании и что не стоит говорить ни в коем случае.