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Депутат ГД Аксаков поддержал продление семейной ипотеки

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал продление семейной ипотеки. По его мнению, при разработке обновлённых условий стоит обратить внимание на поддержку многодетных семей.
Депутат ГД Аксаков поддержал продление семейной ипотеки
  • РИА Новости

«В настоящее время доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных — 33%, трёхкомнатных — 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35—45 кв. м не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми. Поэтому необходимо обеспечить комплексный подход при разработке дальнейших условий семейной ипотеки», — сказал Аксаков в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает депутат, строительство нужно планировать в соответствии с потребностями категорий граждан, у которых будет возможность воспользоваться семейной ипотекой.

Ранее заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации.

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