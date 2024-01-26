Депутат ГД Аксаков поддержал продление семейной ипотеки
- РИА Новости
«В настоящее время доля строящихся однокомнатных квартир составляет 53%, двухкомнатных — 33%, трёхкомнатных — 13%. Конечно же, однокомнатные квартиры площадью 35—45 кв. м не способствуют улучшению жилищных условий семей с детьми. Поэтому необходимо обеспечить комплексный подход при разработке дальнейших условий семейной ипотеки», — сказал Аксаков в беседе с «Газетой.Ru».
Как считает депутат, строительство нужно планировать в соответствии с потребностями категорий граждан, у которых будет возможность воспользоваться семейной ипотекой.
Ранее заместитель главы Министерства финансов России Иван Чебесков сообщил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации.