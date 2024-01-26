Аналитик Беляев посоветовал не брать кредиты под влиянием знакомых

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал не поддаваться на советы окружения и знакомых взять кредит.

«Прежде всего не стоит брать кредит людям, которые понимают, что не смогут вернуть сумму и выплачивать проценты ни при каких обстоятельствах», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, при сиюминутном желании приобрести какой-то товар надо как следует подумать и разобраться, действительно ли это так нужно.

Тем более не стоит поддаваться на уговоры близкого окружения.

«Кредит принесёт мимолётное удовлетворение, но заставит за него расплачиваться в течение длительного промежутка времени», — заключил аналитик.

Ранее руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал о причинах ухудшения кредитной истории. В частности, это просрочка по ранее взятому кредиту.