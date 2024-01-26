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В Подмосковье рассказали о мерах соцподдержки для блокадников

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В пресс-службе Мособлдумы заявили, что в регионе в настоящее время проживает 638 человек, переживших блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Для них предусмотрена выплата к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, а также федеральные и региональные меры поддержки.
В Подмосковье рассказали о мерах соцподдержки для блокадников
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом информирует «Радио 1».

Отмечается, что на территории региона для блокадников работает бесплатный проезд на транспорте. Им выплачивают матпомощь к празднику 9 Мая, компенсируют расходы на телефонную связь, ЖКУ и капремонт.

Кроме того, ветеранам в регионе доступна бесплатная протезно-ортопедическая помощь, а также изготовление и ремонт зубных протезов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минсоцразвития Московской области сообщало о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.

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