В Подмосковье рассказали о мерах соцподдержки для блокадников
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Об этом информирует «Радио 1».
Отмечается, что на территории региона для блокадников работает бесплатный проезд на транспорте. Им выплачивают матпомощь к празднику 9 Мая, компенсируют расходы на телефонную связь, ЖКУ и капремонт.
Кроме того, ветеранам в регионе доступна бесплатная протезно-ортопедическая помощь, а также изготовление и ремонт зубных протезов.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минсоцразвития Московской области сообщало о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.