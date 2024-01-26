В Совфеде предложили усилить поддержку муниципалитетов в сфере обращения с отходами

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала о предложениях по усилению поддержки муниципалитетов в сфере обращения с отходами.

«Одним из наиболее серьёзных вопросов стал недостаток спецплощадок для утилизации отходов, а также нехватка операторов для их обслуживания. Это актуально и для городов, и для сёл. И особенно остро это проявляется в муниципалитетах, где активно развивается сельский туризм», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, изменить ситуацию позволят комплексные правовые решения.

«Для органов местного самоуправления сельских территорий, особенно привлекательных с точки зрения туризма, необходимы положения об особом механизме расчёта оплаты услуг операторов по обращению с ТКО», — сказала Рукавишникова.

Она готовит законопроект, предусматривающий такое предложение.

Ранее сообщалось, что комплекс по переработке ТКО построят в Хакасии.