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МО России: в 2023 году в армию поставили более 4 тысяч артиллерийских орудий

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Вооружённые силы России получили более 4 тыс. артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в прошлом году. Об этом заявил замглавы российского Минобороны Алексей Криворучко.
МО России: в 2023 году в армию поставили более 4 тысяч артиллерийских орудий
  • РИА Новости

«(Было поставлено. — RT) более 16 тыс. образцов автомобильной техники, в том числе свыше 3 тыс. защищённых бронированных автомобилей, 4 тыс. образцов ракетно-артиллерийского вооружения», — сказал он.

Криворучко подчеркнул, что ВС России получили более 150 образцов техники радиационной, химической и биологической защиты.

Также военачальник сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут ВС России в текущем году более 36 тыс. основных образцов военной техники и 16,5 млн средств поражения.

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