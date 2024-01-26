МО России: в 2023 году в армию поставили более 4 тысяч артиллерийских орудий
- РИА Новости
«(Было поставлено. — RT) более 16 тыс. образцов автомобильной техники, в том числе свыше 3 тыс. защищённых бронированных автомобилей, 4 тыс. образцов ракетно-артиллерийского вооружения», — сказал он.
Криворучко подчеркнул, что ВС России получили более 150 образцов техники радиационной, химической и биологической защиты.
Также военачальник сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут ВС России в текущем году более 36 тыс. основных образцов военной техники и 16,5 млн средств поражения.