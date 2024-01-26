RT в Telegram
Подпишись

На Ямале будут судить подростка, ранившего отца ножом

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе в суд передано дело 15-летнего подростка из села Яр-Сале, который в октябре 2023 года ранил своего отца ножом.
На Ямале будут судить подростка, ранившего отца ножом
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Обвинительное заключение по делу направлено в суд, сообщает URA.RU со ссылкой на Следственное управление округа СК России.

«По данным следствия, 29 октября 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района в ходе распития спиртного между супругами возник конфликт. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила по телефону своему сыну 2008 года рождения с тем, чтобы тот защитил её от пьяного отца», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток, также будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл домой и нанёс отцу кухонным ножом несколько ударов в области живота и бедра.

Потерпевшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Чехове Московской области задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить