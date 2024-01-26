На Ямале будут судить подростка, ранившего отца ножом

В Ямало-Ненецком автономном округе в суд передано дело 15-летнего подростка из села Яр-Сале, который в октябре 2023 года ранил своего отца ножом.

Обвинительное заключение по делу направлено в суд, сообщает URA.RU со ссылкой на Следственное управление округа СК России.

«По данным следствия, 29 октября 2023 года в селе Яр-Сале Ямальского района в ходе распития спиртного между супругами возник конфликт. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила по телефону своему сыну 2008 года рождения с тем, чтобы тот защитил её от пьяного отца», — говорится в сообщении ведомства.

Подросток, также будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл домой и нанёс отцу кухонным ножом несколько ударов в области живота и бедра.

Потерпевшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Чехове Московской области задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот.