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В Тюменской области зарплаты выросли на 12% по итогам трёх кварталов 2023 года

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По данным Тюменьстата, размер средней заработной платы в Тюменской области в 2023 году вырос на 12,3% за период с января по октябрь и достиг уровня 68,3 тыс. рублей.
В Тюменской области зарплаты выросли на 12% по итогам трёх кварталов 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет nashgorod.ru.

По данным ведомства, самый высокий уровень окладов был зарегистрирован в июне и июле 2023-го — 73,2 и 73 тыс. рублей соответственно. Самый низкий — в январе, 60 тыс. рублей.

В текущий момент в регионе число безработных граждан составляет 2,3 тыс. человек, уровень безработицы не превышает 0,3%.

Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.

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