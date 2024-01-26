В Тюменской области зарплаты выросли на 12% по итогам трёх кварталов 2023 года
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Об этом пишет nashgorod.ru.
По данным ведомства, самый высокий уровень окладов был зарегистрирован в июне и июле 2023-го — 73,2 и 73 тыс. рублей соответственно. Самый низкий — в январе, 60 тыс. рублей.
В текущий момент в регионе число безработных граждан составляет 2,3 тыс. человек, уровень безработицы не превышает 0,3%.
Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.