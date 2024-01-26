В Тюменской области зарплаты выросли на 12% по итогам трёх кварталов 2023 года

По данным Тюменьстата, размер средней заработной платы в Тюменской области в 2023 году вырос на 12,3% за период с января по октябрь и достиг уровня 68,3 тыс. рублей.

Об этом пишет nashgorod.ru.

По данным ведомства, самый высокий уровень окладов был зарегистрирован в июне и июле 2023-го — 73,2 и 73 тыс. рублей соответственно. Самый низкий — в январе, 60 тыс. рублей.

В текущий момент в регионе число безработных граждан составляет 2,3 тыс. человек, уровень безработицы не превышает 0,3%.

Ранее progorod43 сообщал, что менеджеры по продажам стали самыми востребованными в Кировской области в 2023 году.