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Селевой поток сошёл на трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе

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В Краснодарском крае селевой поток сошёл на трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе, осуществляется расчистка проезжей части.
Селевой поток сошёл на трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе
  • AP
  • © Animaflora

Об этом информирует УГИБДД ГУ МВД России по региону в своём Telegram-канале.

«В Туапсинском районе на автодорогу М-4 «Дон», 1426-й км + 750 м, сошёл селевой поток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работает техника по расчистке проезжей части.

В Госавтоинспекции региона позже рассказали, что на указанном участке ввели реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что аэропорт Южно-Сахалинска на сутки закрыли из-за снежного циклона.

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