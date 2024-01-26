Селевой поток сошёл на трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе
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Об этом информирует УГИБДД ГУ МВД России по региону в своём Telegram-канале.
«В Туапсинском районе на автодорогу М-4 «Дон», 1426-й км + 750 м, сошёл селевой поток», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работает техника по расчистке проезжей части.
В Госавтоинспекции региона позже рассказали, что на указанном участке ввели реверсивное движение.
Ранее сообщалось, что аэропорт Южно-Сахалинска на сутки закрыли из-за снежного циклона.