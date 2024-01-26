На Ямале рассказали об аэропортах — лидерах по количеству пассажиров

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа назвали аэропорты — лидеры региона по количеству перевозимых пассажиров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Семь ямальских аэропортов за 2023 год обслужили 2 066 958 пассажиров, это на 8% больше, чем в прошлом году. 15 авиакомпаний выполнили более 45 тыс. рейсов. Самый большой пассажиропоток был в аэропорту газовой столицы, на втором и третьем месте — аэропорты Салехарда и Ноябрьска», — рассказали в правительстве региона.

Отмечается, что самыми популярными направлениями были перелёты в Тюмень, Сочи, Москву и Минеральные Воды.

Ранее сообщалось, что аэропорт Перми обслужил в 2023 году 2 млн пассажиров.