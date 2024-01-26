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Аналитик Ульянов предупредил, что приложения для определения спама могут шпионить

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что приложение для определения входящих номеров может грозить владельцу мобильного устройства утечкой личных данных.
Аналитик Ульянов предупредил, что приложения для определения спама могут шпионить
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

В результате часть данных может передаваться не только разработчику, но и сторонним организациям, подчеркнул Ульянов.

По его словам, в группу повышенного риска входят программы с небольшим количеством установок, недавно добавленные в магазин приложений, а также устанавливаемые из сторонних источников.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому в 2023 году более 40% россиян получали звонки от мошенников, которые представлялись сотрудниками «службы безопасности банка» или «прокуратуры».

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