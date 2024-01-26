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Педагог Май посоветовала не критиковать детей при выполнении уроков

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Кандидат педагогических наук, руководитель центров «Арт Академия-Академия Отличий» Марина Май рекомендовала не критиковать детей во время выполнения уроков.
Педагог Май посоветовала не критиковать детей при выполнении уроков
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

«Иногда дети, получив негативный опыт в виде эмоциональной критики своих способностей за сделанные ошибки, всячески стараются избежать повторения ситуации. Критика — это стресс. Соответственно, чтобы его не испытывать вновь, дети предпочитают не делать задания и каким-то образом скрывать это», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовала не повышать голос при обнаружении ошибок в домашнем задании. Необходимо спокойно разобраться в проблеме и решить её совместными усилиями.

Также она рекомендовала ни в младшей школе, ни в средней не прибегать к помощи репетитора — это только расслабит ребёнка.

«Не стоит также бояться доверять ребёнку. Не нужно постоянно сидеть над душой и следить за каждым движением — это только усугубит ситуацию», — заключила педагог.

Ранее кандидат психологических наук преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.

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