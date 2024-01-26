В Москве 850 тысяч тонн мусора утилизировали посредством сервиса в 2023 году

Более 853 тыс. т вторсырья отправили на переработку москвичи через сервис «Вывоз ненужных вещей» в 2023 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов рассказал, что сервис позволяет горожанам экономить силы, не искать пункты приёма, а также не выносить тяжёлые объекты из дома самостоятельно.

По его словам, с момента начала работы проекта горожане сдали на утилизацию 1,6 тыс. т вторсырья.

Ранее НСН сообщала, что в Москве новогодние деревья на переработку можно сдать до конца февраля.