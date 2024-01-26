RT в Telegram
Подпишись

В Москве 850 тысяч тонн мусора утилизировали посредством сервиса в 2023 году

Короткая ссылка
Более 853 тыс. т вторсырья отправили на переработку москвичи через сервис «Вывоз ненужных вещей» в 2023 году.
В Москве 850 тысяч тонн мусора утилизировали посредством сервиса в 2023 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов рассказал, что сервис позволяет горожанам экономить силы, не искать пункты приёма, а также не выносить тяжёлые объекты из дома самостоятельно.

По его словам, с момента начала работы проекта горожане сдали на утилизацию 1,6 тыс. т вторсырья.

Ранее НСН сообщала, что в Москве новогодние деревья на переработку можно сдать до конца февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить