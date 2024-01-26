В Татарстане направят 54 миллиарда рублей на ремонт дорог в 2024 году

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о выделении 54 млрд рублей на ремонт дорог в регионе в 2024 году.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что эта сумма на 7,4 млрд рублей больше, чем в 2023-м.

Планируется провести комплексную программу развития транспортных инфраструктур Казанской и Нижнекамской агломераций, ремонт трасс регионального значения и дорог, ведущих к общественно значимым объектам населённых пунктов.

Также стало известно, что в Удмуртии ремонт дорог начнётся 1 мая 2024 года, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В списке дорожных участков, которые подлежат ремонту, числится 71 пункт.

В том числе специалисты проверят участки гарантийных дорог при разных погодных условиях. Устранение дефектов проведут за счёт подрядных организаций.

Ранее сообщалось, что в Кировской области опубликован предварительный план ремонта региональных дорог на 2024 год.