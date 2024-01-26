В Татарстане направят 54 миллиарда рублей на ремонт дорог в 2024 году
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что эта сумма на 7,4 млрд рублей больше, чем в 2023-м.
Планируется провести комплексную программу развития транспортных инфраструктур Казанской и Нижнекамской агломераций, ремонт трасс регионального значения и дорог, ведущих к общественно значимым объектам населённых пунктов.
Также стало известно, что в Удмуртии ремонт дорог начнётся 1 мая 2024 года, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В списке дорожных участков, которые подлежат ремонту, числится 71 пункт.
В том числе специалисты проверят участки гарантийных дорог при разных погодных условиях. Устранение дефектов проведут за счёт подрядных организаций.
Ранее сообщалось, что в Кировской области опубликован предварительный план ремонта региональных дорог на 2024 год.