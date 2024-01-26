Новый многофункциональный центр построят в ТиНАО Москвы по городской программе
Объект построят по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Инвестором выступит группа «Самолёт». Она уже получила разрешение на строительство.
«В здании площадью более 12 тыс. кв. м разместятся торговые предприятия, кафе и рестораны. Там появится 423 рабочих места. Завершить строительство планируется в 2025 году», — отметил Ефимов.
Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.