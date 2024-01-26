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Новый многофункциональный центр построят в ТиНАО Москвы по городской программе

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) на территории ЖК «Алхимово» появится торгово-досуговый комплекс.
Новый многофункциональный центр построят в ТиНАО Москвы по городской программе

Объект построят по городской программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Инвестором выступит группа «Самолёт». Она уже получила разрешение на строительство.

«В здании площадью более 12 тыс. кв. м разместятся торговые предприятия, кафе и рестораны. Там появится 423 рабочих места. Завершить строительство планируется в 2025 году», — отметил Ефимов.

Ранее НСН сообщала, что на месте бывшей промзоны в Царицыне построят школу, детсад и спорткомплекс.

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