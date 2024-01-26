Кредитный брокер Островский напомнил о новшествах для защиты прав заёмщиков
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Кроме того, теперь кредитные организации обязаны указывать полную стоимость и для рекламных акций, поделился он в разговоре с Life.ru.
«Это нововведение позволит «тормозить» граждан, которые на сегодняшний момент уже закредитованы, чтобы они задумались о текущих платежах, учитывая не рекламную, а реальную стоимость кредита», — отметил Островский.
Также теперь от кредитного продукта можно отказаться в течение 30 дней, тогда как ранее срок был ограничен 14 днями.
По мнению брокера, это также позволит защитить заёмщика от импульсивных действий.
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