Кредитный брокер Островский напомнил о новшествах для защиты прав заёмщиков

Кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский напомнил, что с 21 января вступило в силу новое правило, согласно которому в кредитном договоре необходимо расписывать полную стоимость кредита.

Кроме того, теперь кредитные организации обязаны указывать полную стоимость и для рекламных акций, поделился он в разговоре с Life.ru.

«Это нововведение позволит «тормозить» граждан, которые на сегодняшний момент уже закредитованы, чтобы они задумались о текущих платежах, учитывая не рекламную, а реальную стоимость кредита», — отметил Островский.

Также теперь от кредитного продукта можно отказаться в течение 30 дней, тогда как ранее срок был ограничен 14 днями.

По мнению брокера, это также позволит защитить заёмщика от импульсивных действий.

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