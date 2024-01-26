RT в Telegram
Подпишись

Кредитный брокер Островский напомнил о новшествах для защиты прав заёмщиков

Короткая ссылка
Кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский напомнил, что с 21 января вступило в силу новое правило, согласно которому в кредитном договоре необходимо расписывать полную стоимость кредита.
Кредитный брокер Островский напомнил о новшествах для защиты прав заёмщиков
  • Gettyimages.ru
  • © Thanakorn Lappattaranan

Кроме того, теперь кредитные организации обязаны указывать полную стоимость и для рекламных акций, поделился он в разговоре с Life.ru.

«Это нововведение позволит «тормозить» граждан, которые на сегодняшний момент уже закредитованы, чтобы они задумались о текущих платежах, учитывая не рекламную, а реальную стоимость кредита», — отметил Островский.

Также теперь от кредитного продукта можно отказаться в течение 30 дней, тогда как ранее срок был ограничен 14 днями.

По мнению брокера, это также позволит защитить заёмщика от импульсивных действий.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал инициативу депутатов по повышению штрафов за навязывание услуг банками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить