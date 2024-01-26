Спасшийся при пожаре житель Саратова погиб при новом возгорании
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России по Саратовской области.
По данным ведомства, 23 января в квартире, где проживал мужчина, загорелся матрас. Тогда ему удалось самому эвакуироваться из помещения.
Новый пожар случился в этой же квартире в пятницу, 26 января.
«Площадь пожара составила 1 кв. м. В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения», — говорится в сообщении.
Предварительной причиной второго пожара стало неосторожное обращение с огнём во время курения.
Ранее стало известно, что два человека погибли, один пострадал из-за пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области.