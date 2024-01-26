Спасшийся при пожаре житель Саратова погиб при новом возгорании

Житель Саратова, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры, погиб в результате нового пожара.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России по Саратовской области.

По данным ведомства, 23 января в квартире, где проживал мужчина, загорелся матрас. Тогда ему удалось самому эвакуироваться из помещения.

Новый пожар случился в этой же квартире в пятницу, 26 января.

«Площадь пожара составила 1 кв. м. В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной второго пожара стало неосторожное обращение с огнём во время курения.

Ранее стало известно, что два человека погибли, один пострадал из-за пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области.