RT в Telegram
Подпишись

Спасшийся при пожаре житель Саратова погиб при новом возгорании

Короткая ссылка
Житель Саратова, который три дня назад сумел спастись из загоревшейся квартиры, погиб в результате нового пожара.
Спасшийся при пожаре житель Саратова погиб при новом возгорании
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России по Саратовской области.

По данным ведомства, 23 января в квартире, где проживал мужчина, загорелся матрас. Тогда ему удалось самому эвакуироваться из помещения.

Новый пожар случился в этой же квартире в пятницу, 26 января.

«Площадь пожара составила 1 кв. м. В результате ЧП погиб мужчина 1973 года рождения», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной второго пожара стало неосторожное обращение с огнём во время курения.

Ранее стало известно, что два человека погибли, один пострадал из-за пожара в деревянном доме в Белогорске Амурской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить