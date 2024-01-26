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Тюменский суд рассмотрит дело женщины, из-за которой при пожаре погибли дети

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В Тюменской области передано в суд дело 38-летней женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила пожар в доме, в результате чего погибли три ребёнка. В ходе следствия вскрылись новые подробности по делу.
Тюменский суд рассмотрит дело женщины, из-за которой при пожаре погибли дети
  • РИА Новости

Жительницу Ялуторовска, кроме прочего, также обвиняют в избиении собственной матери, сообщает URA.RU со ссылкой на СК по региону.

«В ходе расследования уголовного дела также установлено, что в ноябре 2023 года женщина, испытывая личную неприязнь к своей матери, угрожая ножом, высказала в её адрес угрозу убийством», — говорится в сообщении. В тексте также сказано, что она нанесла матери побои.

Женщину задержали в ноябре прошлого года. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушила правила пожарной безопасности при пользовании электрической плитой, в результате чего в жилом деревянном двухэтажном доме вспыхнул пожар, в котором погибли дети.

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