Тюменский суд рассмотрит дело женщины, из-за которой при пожаре погибли дети
- РИА Новости
Жительницу Ялуторовска, кроме прочего, также обвиняют в избиении собственной матери, сообщает URA.RU со ссылкой на СК по региону.
«В ходе расследования уголовного дела также установлено, что в ноябре 2023 года женщина, испытывая личную неприязнь к своей матери, угрожая ножом, высказала в её адрес угрозу убийством», — говорится в сообщении. В тексте также сказано, что она нанесла матери побои.
Женщину задержали в ноябре прошлого года. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушила правила пожарной безопасности при пользовании электрической плитой, в результате чего в жилом деревянном двухэтажном доме вспыхнул пожар, в котором погибли дети.