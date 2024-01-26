Гладков: более 20 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода остаются в больницах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 20 пострадавших в результате обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины ещё находятся на лечении в больницах Белгорода и Москвы.

Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Гладкова, госпитализированные в белгородские больницы дети уже выписаны.

«В целом в больницах Москвы и Белгорода ещё остаются 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что выписанные из больниц граждане остаются под контролем белгородских властей.

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.