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Гладков: более 20 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода остаются в больницах

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что более 20 пострадавших в результате обстрелов Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины ещё находятся на лечении в больницах Белгорода и Москвы.
Гладков: более 20 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода остаются в больницах
  • РИА Новости

Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Гладкова, госпитализированные в белгородские больницы дети уже выписаны.

«В целом в больницах Москвы и Белгорода ещё остаются 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что выписанные из больниц граждане остаются под контролем белгородских властей.

30 декабря ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.

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