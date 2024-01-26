Гладков: более 20 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода остаются в больницах
- РИА Новости
Об этом он написал в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Гладкова, госпитализированные в белгородские больницы дети уже выписаны.
«В целом в больницах Москвы и Белгорода ещё остаются 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что выписанные из больниц граждане остаются под контролем белгородских властей.
30 декабря ВСУ атаковали Белгород двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что украинские войска при помощи западного оружия безжалостно и преднамеренно наносят удары сугубо по гражданским объектам в России.