На Кубани возбудили дело против мужчины, задушившего женщину и её дочь
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Об этом сообщили в краевом СУ СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Адыгея. Он подозревается в убийстве 28-летней женщины и её малолетней дочери», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на следующий день после убийства мужчина вернулся в квартиру и облил вещи бензином.
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Варвару Жеребцову в рамках дела об убийстве восьмимесячной дочери.