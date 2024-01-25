На Кубани возбудили дело против мужчины, задушившего женщину и её дочь

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Адыгеи, который задушил женщину и её двухлетнюю дочь в Краснодаре.

Об этом сообщили в краевом СУ СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Республики Адыгея. Он подозревается в убийстве 28-летней женщины и её малолетней дочери», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на следующий день после убийства мужчина вернулся в квартиру и облил вещи бензином.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Варвару Жеребцову в рамках дела об убийстве восьмимесячной дочери.