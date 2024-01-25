Более четверти россиян никогда не работали по профессии
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Ещё 51% участников опроса не работают по профилю. Из них 27% никогда не работали по профессии, а 22% пробовали, но что-то пошло не так. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».
Исследование проходило в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим девятый класс получить свободные места и рабочие специальности.