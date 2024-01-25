Более четверти россиян никогда не работали по профессии

Согласно новому исследованию, 49% россиян работают по профессии, которой обучались в колледже или университете.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Ещё 51% участников опроса не работают по профилю. Из них 27% никогда не работали по профессии, а 22% пробовали, но что-то пошло не так. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Исследование проходило в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим девятый класс получить свободные места и рабочие специальности.