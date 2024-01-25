Собянин рассказал, как в Москве развивают импортозамещение

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ) более 50 компаний города выпустили импортозамещающую продукцию в 2023 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как рассказал мэр, КРЗ курирует инновационный кластер по направлению микроэлектроники в Зеленограде, а в Троицке — «в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий».

Собянин также отметил, что корпорация помогает локализовать бизнес в Москве, подобрать площадку и разработать прототипы изделий.

Кроме того, КРЗ стала инициатором запуска 25 кооперационных проектов по разработке новых продуктов, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что в Москве начали серийно делать материнские платы на российских процессорах.