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Путин присвоил трём полкам и двум бригадам почётные наименования

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Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почётного наименования «гвардейский» 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам.

Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Также почётное наименование «гвардейский» присвоено 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты. Почётное наименование «гвардейская» присвоено 61-ой отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее Путин подписал указ о присвоении фрегату «Адмирал Макаров» почётного наименования «гвардейский».

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