Путин присвоил трём полкам и двум бригадам почётные наименования
Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.
Также почётное наименование «гвардейский» присвоено 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты. Почётное наименование «гвардейская» присвоено 61-ой отдельной Киркенесской Краснознамённой бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.
Ранее Путин подписал указ о присвоении фрегату «Адмирал Макаров» почётного наименования «гвардейский».