Собянин рассказал о модернизации среднего профессионального образования в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«В городских колледжах будет создано больше 10 тыс. дополнительных бюджетных мест», — сказал Собянин.
По его словам, в столице запускают масштабную программу реорганизации средне-технического образования.
«В 53 колледжах социального комплекса Москвы обучаются свыше 100 тыс. человек. Для эффективной учёбы, приближённой к работе реальных предприятий, планируем до конца года модернизировать и создать около 300 мастерских и лабораторий», — говорится в Telegram-канале мэра.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что дипломы столичных вузов в 2023 году получили 179,5 тыс. выпускников.