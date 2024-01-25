Собянин рассказал о модернизации среднего профессионального образования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим девятый класс получить свободные места и рабочие специальности.

Об этом сообщает НСН.

«В городских колледжах будет создано больше 10 тыс. дополнительных бюджетных мест», — сказал Собянин.

По его словам, в столице запускают масштабную программу реорганизации средне-технического образования.

«В 53 колледжах социального комплекса Москвы обучаются свыше 100 тыс. человек. Для эффективной учёбы, приближённой к работе реальных предприятий, планируем до конца года модернизировать и создать около 300 мастерских и лабораторий», — говорится в Telegram-канале мэра.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что дипломы столичных вузов в 2023 году получили 179,5 тыс. выпускников.