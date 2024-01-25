RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о модернизации среднего профессионального образования в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных колледжах увеличат приём на бюджетные места. По его словам, это позволит оканчивающим девятый класс получить свободные места и рабочие специальности.
Собянин рассказал о модернизации среднего профессионального образования в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«В городских колледжах будет создано больше 10 тыс. дополнительных бюджетных мест», — сказал Собянин.

По его словам, в столице запускают масштабную программу реорганизации средне-технического образования.

«В 53 колледжах социального комплекса Москвы обучаются свыше 100 тыс. человек. Для эффективной учёбы, приближённой к работе реальных предприятий, планируем до конца года модернизировать и создать около 300 мастерских и лабораторий», — говорится в Telegram-канале мэра.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что дипломы столичных вузов в 2023 году получили 179,5 тыс. выпускников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить