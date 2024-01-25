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Дистанционные кражи стали самым частым видом преступлений в ХМАО в 2023 году

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В УМВД Югры рассказали, что по итогам минувшего года преступность в округе остаётся в среднем ниже среднероссийского показателя, в том числе и по Уральскому региону. Одними из самых распространённых видов правонарушений остаются дистанционные хищения.
Дистанционные кражи стали самым частым видом преступлений в ХМАО в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«В 2023 году оперативная обстановка в округе оставалась контролируемой и стабильной (+3,2%, с 20 376 до 21 034)», — отметили в ведомстве.

В регионе установили 963 злоумышленника, которые совершили дистанционные кражи. Раскрываемость таких преступлений выше среднероссийских показателей, округ на 26 месте в региональном рейтинге, уточнили в ведомстве.

Кроме того, отмечается снижение числа убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев, квартирных краж и автоугонов.

Ранее министр внутренних дел Удмуртии Максим Тихонов рассказал об итогах работы ведомства в 2023 году. В общей сложности правоохранительные органы зарегистрировали 24 060 преступлений.

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