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В Петербурге осудили мужчину, напавшего на пассажирку метро

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В Петербурге напавшего на пассажирку метро с обвинением в принадлежности к ЛГБТ* приговорили к обязательным работам.
В Петербурге осудили мужчину, напавшего на пассажирку метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Уточняется, что мужчине показалось вызывающей внешность двух девушек, он обвинил одну из них в принадлежности к движению ЛГБТ.

В результате потасовки здоровью одной из девушек был причинён лёгкий вред.

Мужчину приговорили к 80 часам обязательных работ.

Ранее отказавшиеся заплатить за проезд трое пассажиров трамвая в Санкт-Петербурге избили 59-летнюю женщину-кондуктора.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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