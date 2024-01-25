В Петербурге осудили мужчину, напавшего на пассажирку метро

В Петербурге напавшего на пассажирку метро с обвинением в принадлежности к ЛГБТ* приговорили к обязательным работам.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Уточняется, что мужчине показалось вызывающей внешность двух девушек, он обвинил одну из них в принадлежности к движению ЛГБТ.

В результате потасовки здоровью одной из девушек был причинён лёгкий вред.

Мужчину приговорили к 80 часам обязательных работ.

Ранее отказавшиеся заплатить за проезд трое пассажиров трамвая в Санкт-Петербурге избили 59-летнюю женщину-кондуктора.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.