В Петербурге осудили мужчину, напавшего на пассажирку метро
- РИА Новости
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Уточняется, что мужчине показалось вызывающей внешность двух девушек, он обвинил одну из них в принадлежности к движению ЛГБТ.
В результате потасовки здоровью одной из девушек был причинён лёгкий вред.
Мужчину приговорили к 80 часам обязательных работ.
Ранее отказавшиеся заплатить за проезд трое пассажиров трамвая в Санкт-Петербурге избили 59-летнюю женщину-кондуктора.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.