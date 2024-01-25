Инфекционист Медкова рассказала о составе вакцины от коклюша

Один из разработчиков вакцины от коклюша, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова рассказала подробности о составе препарата.

«В течение 25 лет в Институте Гамалеи разработана живая коклюшная вакцина интраназального применения. Там действительно есть микроб, но генетически изменённый, который не такой агрессивный, как обычный микроб», — заявила она в беседе с НСН.

Другими словами, пояснила Медкова, антитела будут вырабатываться, но заболевания не будет.

Как отметила эксперт, речь идёт о моновакцине, в которой содержится только коклюшный компонент.

«Наиважнейшее отличие также — это путь введения. Если все вакцины у нас сегодня вводятся внутримышечно, то эта вводится интраназально — она капается в нос», — добавила Медкова.

Ранее врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова заявила, что самый эффективный способ защиты от коклюша — вакцинация.