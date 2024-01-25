RT в Telegram
Подпишись

Инфекционист Медкова рассказала о составе вакцины от коклюша

Короткая ссылка
Один из разработчиков вакцины от коклюша, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Алиса Медкова рассказала подробности о составе препарата.
Инфекционист Медкова рассказала о составе вакцины от коклюша
  • РИА Новости

«В течение 25 лет в Институте Гамалеи разработана живая коклюшная вакцина интраназального применения. Там действительно есть микроб, но генетически изменённый, который не такой агрессивный, как обычный микроб», — заявила она в беседе с НСН.

Другими словами, пояснила Медкова, антитела будут вырабатываться, но заболевания не будет.

Как отметила эксперт, речь идёт о моновакцине, в которой содержится только коклюшный компонент.

«Наиважнейшее отличие также — это путь введения. Если все вакцины у нас сегодня вводятся внутримышечно, то эта вводится интраназально — она капается в нос», — добавила Медкова.

Ранее врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова заявила, что самый эффективный способ защиты от коклюша — вакцинация.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить