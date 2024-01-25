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Путин назвал потрясающим невежеством снос памятников в других странах

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Российский президент Владимир Путин назвал потрясающим невежеством снос памятников в расположенных рядом с Россией странах.
Путин назвал потрясающим невежеством снос памятников в других странах
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Путин обратил внимание на то, что в соседних странах уничтожаются памятники героям Великой Отечественной войны и другие советские и российские памятники.

По его словам, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее.

«Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует», — цитирует его ТАСС.

Ранее посольство России назвало снос памятника Пушкину в Риге вероломным шагом под покровом ночи.

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