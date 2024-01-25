Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 млн рублей
- AP
«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин Марат Джанибеков», — приводит её слова РИА Новости.
По версии следствия, злоумышленник вместе с соучастниками похитил деньги ПАО «Россети», пользуясь служебным положением. Ущерб бюджету России составил свыше 272 млн рублей.
Ранее полиция задержала в ереванском аэропорту Звартноц мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве.
Также в Санкт-Петербурге правоохранители задержали трёх человек, подозреваемых в телефонных мошенничествах.