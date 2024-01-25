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Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 млн рублей

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Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 млн рублей, мужчину задержали в аэропорту Внуково, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Турция выдала России обвиняемого в мошенничестве на 272 млн рублей
  • AP

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково был задержан депортированный из Турецкой Республики россиянин Марат Джанибеков», — приводит её слова РИА Новости.

По версии следствия, злоумышленник вместе с соучастниками похитил деньги ПАО «Россети», пользуясь служебным положением. Ущерб бюджету России составил свыше 272 млн рублей.

Ранее полиция задержала в ереванском аэропорту Звартноц мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве.

Также в Санкт-Петербурге правоохранители задержали трёх человек, подозреваемых в телефонных мошенничествах.

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