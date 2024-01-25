В Госдуме предложили создать единую систему родительского контроля

В Госдуме предложили создать Всероссийскую единую систему родительского контроля. Соответствующий запрос вице-премьеру Дмитрию Чернышенко направила первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам Лантратовой, очевидна потребность родителей в защите своих детей и контроле контента, потребляемого ими в интернете.

Как отметила депутат, система может быть интегрирована в ведущие отечественные цифровые сервисы, среди которых «ВКонтакте», VK Play, RuTube, «Дзен» и другие, а также в браузеры «Яндекс.Браузер», «Спутник» и «Атом».

«Представляется, что каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребёнка и предоставлять их родителю. Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале госуслуг или в отдельном приложении на смартфоне», — написала Лантратова в своём запросе.

По её словам, родители таким образом смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому могут подвергаться дети.

Ещё одна идея касается обязанности цифровых платформ автоматически блокировать несовершеннолетним доступ к данным, причиняющим вред здоровью или развитию.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой.