В Госдуме предложили создать единую систему родительского контроля
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
По словам Лантратовой, очевидна потребность родителей в защите своих детей и контроле контента, потребляемого ими в интернете.
Как отметила депутат, система может быть интегрирована в ведущие отечественные цифровые сервисы, среди которых «ВКонтакте», VK Play, RuTube, «Дзен» и другие, а также в браузеры «Яндекс.Браузер», «Спутник» и «Атом».
«Представляется, что каждая цифровая платформа или браузер будут фиксировать данные об интернет-активности ребёнка и предоставлять их родителю. Все данные могут аккумулироваться в персональном аккаунте родителя на портале госуслуг или в отдельном приложении на смартфоне», — написала Лантратова в своём запросе.
По её словам, родители таким образом смогут на ранних этапах выявлять деструктивное влияние, которому могут подвергаться дети.
Ещё одна идея касается обязанности цифровых платформ автоматически блокировать несовершеннолетним доступ к данным, причиняющим вред здоровью или развитию.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ограничить распространение контента, который содержит опасные «игры» с детьми, а также помечать его соответствующей маркировкой.