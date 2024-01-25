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В Удмуртии открыли более 20 обновлённых центров занятости

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В Удмуртии начали работу 22 обновлённых филиала Республиканского центра занятости.
В Удмуртии открыли более 20 обновлённых центров занятости
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В 2023 году регион вошёл в пилотный проект по модернизации службы занятости. В ходе работ был проведён ремонт помещений, замена техники. Для специалистов предусмотрены курсы повышения квалификации.

«Наши центры занятости превратились в кадровые агентства. Если раньше нашей задачей было выплатить пособие вставшему на учёт, то сейчас главное для каждого сотрудника центра занятости — трудоустроить человека, помочь ему написать резюме, проконсультировать, увидеть его возможности и посмотреть, на что направлены его способности», — заявила зампред правительства республики Татьяна Чуракова.

Уровень безработицы в Удмуртии составляет 0,37%, ищут работу в настоящее время менее 3000 человек. Представлено около 22 тыс. вакансий.

Ранее сообщалось, что безработица в Ульяновской области снизилась до 0,35%.

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