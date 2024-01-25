Дарью Трепову доставили в суд для оглашения приговора

Дарью Трепову*, которая обвиняется по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, доставили в зал судебного заседания для оглашения приговора. Сторона обвинения запросила для Треповой 28 лет лишения свободы в колонии общего режима.

РИА Новости

В последнем слове она не признала вину в преступлении. Теракт произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. * Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.