В Подмосковье перевели в онлайн ещё две госуслуги в сфере опеки детей
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Ещё две услуги органов опеки стали доступны в «цифре». Кроме того, в случае обращения двух человек для совместного назначения их опекунами, второму заявителю, указанному в онлайн-заявке, будет направлено согласие в личный кабинет», — сказала Куртяник.
Также в личный кабинет поступит и решение по поданному заявлению.
Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что цифровизация — один из приоритетов развития региона.