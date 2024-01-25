В Подмосковье перевели в онлайн ещё две госуслуги в сфере опеки детей

Глава Мингосуправления Московской области Надежда Куртяник заявила, что в регионе в электронный формат переведена подача заявлений на установление опеки над несовершеннолетним на безвозмездных или возмездных условиях.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Ещё две услуги органов опеки стали доступны в «цифре». Кроме того, в случае обращения двух человек для совместного назначения их опекунами, второму заявителю, указанному в онлайн-заявке, будет направлено согласие в личный кабинет», — сказала Куртяник.

Также в личный кабинет поступит и решение по поданному заявлению.

Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что цифровизация — один из приоритетов развития региона.