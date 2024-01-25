Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прибудут в Россию 26 января

Четверо россиян, выживших после крушения самолёта Falcon 10 в горах Афганистана, вернутся в Россию 26 января.

Об этом РИА Новости рассказали в российском МИД.

«Четыре человека, выжившие в авиакатастрофе в горах Афганистана, прилетают в пятницу в Россию», — сказали в ведомстве.

Каких-либо других деталей в министерстве не сообщили.

Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.

RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».