Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне прибудут в Россию 26 января
- AP
Об этом РИА Новости рассказали в российском МИД.
«Четыре человека, выжившие в авиакатастрофе в горах Афганистана, прилетают в пятницу в Россию», — сказали в ведомстве.
Каких-либо других деталей в министерстве не сообщили.
Ранее в Росавиации заявили, что четыре человека, находившиеся на борту самолёта Falcon 10, который разбился в Афганистане, живы. Ещё два человека, по предварительным данным, погибли.
RT выяснил, что два врача, члены экипажа рухнувшего в Афганистане самолёта Falcon 10, были наняты для работы на рейсе санавиации в специализированной фирме «Медаэро-Сервис».