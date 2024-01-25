Педагог Франчук рассказала, как выбрать предметы для ЕГЭ

Руководитель направления подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в онлайн-школе для детей и подростков Skysmart Диана Франчук дала рекомендации, как школьнику выбрать предметы для ЕГЭ.

«Для того чтобы помочь ребёнку определиться, в первую очередь следует обсудить с ним, какие предметы ему нравятся. Любовь к компьютерным играм или соцсетям вполне может превратиться в престижную профессию ― гейм-дизайнера, программиста, PR-менеджера», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Франчук отметила, что не стоит выбирать предмет, исходя из школьных оценок. К тому же перечни предметов для одной и той же специальности в разных университетах могут различаться.

Специалист посоветовала сначала подумать, куда хочется поступить. Для этого можно выбрать до пяти университетов и указать до пяти специальностей в каждом из них.

«Определившись, посмотрите, какие именно результаты ЕГЭ требуются на выбранных направлениях ― они также могут очень существенно различаться», — заключила педагог.

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