Педагог Франчук рассказала, как выбрать предметы для ЕГЭ
- РИА Новости
«Для того чтобы помочь ребёнку определиться, в первую очередь следует обсудить с ним, какие предметы ему нравятся. Любовь к компьютерным играм или соцсетям вполне может превратиться в престижную профессию ― гейм-дизайнера, программиста, PR-менеджера», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Франчук отметила, что не стоит выбирать предмет, исходя из школьных оценок. К тому же перечни предметов для одной и той же специальности в разных университетах могут различаться.
Специалист посоветовала сначала подумать, куда хочется поступить. Для этого можно выбрать до пяти университетов и указать до пяти специальностей в каждом из них.
«Определившись, посмотрите, какие именно результаты ЕГЭ требуются на выбранных направлениях ― они также могут очень существенно различаться», — заключила педагог.
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